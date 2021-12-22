اليوم السابع
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البابا تواضروس يعلن عن مبادرة الكنيسة لمواجهة التغيرات المناخية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:44 م
البابا تواضروس يعلن عن مبادرة الكنيسة لمواجهة التغيرات المناخية.. اعرف التفاصيل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن المبادرة التي قدمتها الكنيسة القبطية أول شهر ديسمبر الجاري، والخاصة بزراعة الأشجار، كمساهمة من الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية، كما أشار قداسته إلى المسابقة التي ستطلقها الكنيسة لإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تفاصيل المسابقة ستعلن خلال يومين على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
 
وجاء ذلك أثناء إلقاء قداسة البابا عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وقال قداسته: "بدأنا من أول شهر ديسمبر مبادرة زراعة الأشجار، وكما نعرف أن مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية العالمي في نوفمبر 2022، لذلك كمبادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنَّا عن مسابقة لزراعة الأشجار من خلال الكنائس.
 
جدير بالذكر أنه سيتم إعلان شروط وجوائز المسابقة على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية خلال يومين، لتكون متاحة لكل الكنائس والإيبارشيات. وعلينا أن نهتم بهذا الأمر لأن له إفادة لكل الناس كما قال الكتاب "فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ" (مز 1 : 3).
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

التغييرات المناخيه

مبادره الكنيسه للتغييرات المناخيه

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