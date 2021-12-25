اليوم السابع
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اليابان توافق على استخدام حبوب "ميرك" المضادة لفيروس "كورونا"

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:50 ص
اليابان توافق على استخدام حبوب "ميرك" المضادة لفيروس "كورونا" اقراص ميرك
طوكيو /أ ش أ/

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وافق وزير الصحة اليابانى شيجيوكى جوتو، على تداول حبوب عقار "مولنوبيرافير"، الذى انتجته شركة "ميرك" الأمريكية، لعلاج مصابى فيروس "كورونا" بداية من الأسبوع الجاري.

 

وقال جوتو - فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم السبت - إن لجنة الأدوية التابعة للوزارة أجازت عقار "مولنوبيرافير" فى إطار عملية سريعة المسار، على أن يتم شحن الدواء إلى المستشفيات والصيدليات ابتداء من صباح الغد.

وأشار وزير الصحة الياباني، إلى أن بلاده اشترت 1.6 مليون جرعة من شركة "ميرك"، كما أنها رتبت أيضًا لشحن مليونى جرعة من حبوب اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" التى تصنعها شركة "فايزر" والتى لم تحصل بعد على الموافقة على استخدامها فى البلاد.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة فى العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لـ "كوفيد-19" من مختبرات "ميرك" الأمريكية والذى يعتبر أداة أساسية فى مكافحة الجائحة، فى بداية شهر نوفمبر الماضي، وبشكل منفصل أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية فى وقت سابق عن موافقتها على استخدام الدواء بجانب إجراء تقييم آخر من أجل السماح فى حالة الطوارىء باستخدام عقار "فايزر" المضاد لـ "كورونا".

 


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