المشدد 6 سنوات لفلاح متهم بحيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسري جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط " ح . ح . ك " 25 عاما فلاح ومقيم أحدي قري المركز، وبحوزته جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.