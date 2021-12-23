السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى خطف طفل بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل لشروعه في خطف طفل بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالسجن المشدد 10 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى،و مدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم

تعود أحداث القضية رقم 40640 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ليوم 11 أكتوبر، عندما تقدم والد الطفل "مصطفى" 41 سنة، عامل، مقيم بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه "رضا م ع ع" 39 سنة، عامل، مقيم بقرية كفر أبو عجوة مركز الزقازيق، بالشروع في خطف نجله المجني عليه الطفل بلال، وذلك بطريق التحايل بأن استدرجه من داخل مسكنه قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين ذويه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه متلبسًا بجريمته على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أنه حال تواجد الطفل في المنزل دلف إليه المتهم وسأله عن والده فأخبره الطفل بأن والده غير موجود بالمنزل، فطلب منه المتهم اصطحابه لتوصيله إلى والده، فذهب معه الطفل لكن تمكن الأهالي من ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.