اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تحويل 1.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:28 م
القوى العاملة: تحويل 1.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 62 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ39 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 88 ألفاً و 544 دولاراً، أى ما يعادل مليون و386 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
 
وتلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 
القائمة62 لعدد 39 مواطن في 23 ديسمبر 2021_page-0002
 

القائمة62 لعدد 39 مواطن في 23 ديسمبر 2021_page-0001
 

 


القوى العاملة

المصريين العاملين بالاردن

مكتب التمثيل العمالي بالاردن

السفارة المصرية بعمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2021 عام الحماية الاجتماعية للقوى العاملة.. إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. والربط الإلكترونى لتقنين سفر المصريين للعمل بالخارج.. والمشروعات القومية تخفض معدل البطالة لـ7.3%

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:00 ص

القوى العاملة: نتوقع طلب ليبيا 2 مليون وظيفة من العمالة المصرية خلال عامين

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:27 م

القوى العاملة تكشف عن تفاصيل أول طلب استقدام للعمالة المصرية فى ليبيا.. 16 مهنة بإحدى مستشفيات طرابلس تشمل تخصصات مختلفة لأطباء وتمريض.. والتسجيل على موقع الوزارة حتى 31 الجارى.. و1500 درينار حد أدنى للمرتبات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:30 ص

القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:27 ص

القوى العاملة: تعيين 5238 شابا وإصدار 887 بوليصة تأمين لعمال بالمقاولات بالإسكندرية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:02 م

القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى لقى حتفه مع 3 من أسرته خلال سفرهم لأداء العمرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 م

القوى العاملة بالقليوبية توفر 131 فرصة عمل بـ5 شركات.. اعرف الراتب والشروط

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة