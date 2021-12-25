"الصحة": اللقاح السنوى ضد الأنفلونزا أكثر الوسائل فاعلية للحماية من الإصابة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات هامة للوقاية من الأنفلونزا ومضاعفاتها، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا هو الوسيلة الأكثر فاعلية للحماية من الانفلونزا ومضاعفاتها.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على نظافة اليدين مع تجنب لمس العينين والأنف والفم، لكون الجراثيم تنتقل إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يجب تجنب المرضي المصابين بالأنفلونزا، مشيرة إلى أن الأنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه في حال المرض بالأنفلونزا يجب البقاء في المنزل لكون الخروج والاختلاط يعرض الآخرين للإصابة بالمرض.