اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة التونسية تعلن تلقيح 47 ألفا و11 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:18 ص
الصحة التونسية تعلن تلقيح 47 ألفا و11 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 47 ألفا و11 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 12 ألفا و208 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.

 

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن 5 ملايين و659 ألفا و859 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 11 مليونا و647 ألفا و380 جرعة بينها 26 ألفا و922 جرعة للسفر.

 

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و442 ألفا و889 شخصا حتى الآن.

 


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