اليوم السابع
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السفارة الأمريكية ترحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:22 م
السفارة الأمريكية ترحب بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة لقاح فايزر
كتبت رباب فتحى

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رحبت السفارة الأمريكية بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة في 25 ديسمبر، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم.
 
وأشارت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين إلى أن "تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس يعنى أن الولايات المتحدة قد تبرعت حتى الآن بـ 15 مليون جرعة من لقاح كورونا لشعب مصر للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة، إن ظهور سلالة أوميكرون يعطى أهمية أكبر لعملنا معًا كشركاء استراتيجيين من أجل التغلب على الوباء."
 
وسيتم إرسال جرعات لقاح فايزر إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر، كما سيتم توزيع اللقاحات فى جميع أنحاء البلاد لكى يتم إعطاؤها للمواطنين المصريين والمقيمين.
 
 
إن تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء واسع النطاق، حيث قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ليصل هذا الدعم إلى ما يقرب من 18 مليون شخص، كما تقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمساعدة في توصيل اللقاحات للشعب المصري، وتحسين تتبع الجائحة ومكافحتها، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة، وهذا الدعم تم بنائه على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين. 
 
 

السفارة الأمريكية بالقاهرة

السفير الأمريكي

لقاحات كورونا

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