الرئيس الصربى يعتزم طلب كميات إضافية من الغاز الروسى

موسكو /أ ش أ/

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، إنه يعتزم طلب كميات إضافية من الغاز لبلاده خلال محادثات هاتفية يجريها اليوم السبت مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وقال فوسيتش فى مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية "سيكون لدينا أكثر من 6 ملايين متر مكعب من الغاز. غدًا سأجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس بوتين .. سأطلب كميات إضافية من الغاز من بين أشياء أخرى، وسنناقش أيضًا جميع القضايا الأخرى، ونحلل كل ما حدث خلال العام"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان الرئيس الصربى قد صرح قبل أيام بأنه يأمل أن تتفق بلاده قريبًا على مشتريات إضافية من الغاز الروسى بسعر مخفض، كما سبق أن صرح بأن الرئيس التنفيذى لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسى ميللر، أكد له أن صربيا لن تبقى بدون غاز، مضيفًا أن بلجراد وموسكو تناقشان إمكانية شراء المزيد من الغاز بسبب الطقس البارد.

وتحتاج صربيا حاليًا إلى 6 ملايين متر مكعب إضافى من الغاز يوميًا، والتى لا يمكن شراؤها إلا من بورصة السلع بسعر مرتفع.

يذكر أن روسيا أبقت سعر الغاز لصربيا عند 270 دولارًا للأشهر الستة المقبلة بعد محادثات فى سوتشى فى 25 نوفمبر، وبعد تلك الفترة ستتمتع بلجراد بما وصفه فوسيتش بشروط "استثنائية" لعقد الغاز طويل الأجل.