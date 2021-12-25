الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "واقع جديد" عن التنمية فى الصعيد

كتب محمد عبد العظيم

عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة، في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان: "واقع جديد"، والذى استعرض التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد "قلب مصر النابض بالأمل"، واستعرض الفيلم التسجيلى المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها، فى محافظات الصعيد مثل المحاور والطرق والكبارى التى تمثل شريان عمرانية جديدة، حيث تساهم فى تنمية محافظات الصعيد، وحل الأزمة المرورية فى كل محافظات الصعيد، لخلق واقع جديد فى قلب الصعيد.





ويأتي افتتاح هذه المشروعات القومية، ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل المشروعات: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمس مجمعات صناعية أخرى.

كما تشمل هذه المشروعات: محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، و محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحرعن طريق وصلة بياض العرب) وبين البر الغربي للنيل (طريق الفيوم بني سويف)، محور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.

وتتضمن الافتتاحات - أيضا - محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، محور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل.

كما تتضمن الافتتاحات عددا من مشروعات تطوير الطرق الرئيسية ومنها: تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة/ المنيا) بطول 230 كيلومترا، ازدواج طريق (سفاجا- القصير- مرسى علم) بطول 200 كيلومتر، بالإضافة إلى عدد من الكباري والمزلقانات ومنها: کوبري میدان المديرية بمحافظة بني سويف، كوبري البلينا بمحافظة سوهاج، كوبري أعلى مفيض توشكي.

وتهدف المشروعات إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم عددا من مشروعات محاور الطرق والنقل ولا سيما محاور النيل.

ويشارك في تنفيذ مشروعات الطرق 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص يعمل بها ما يزيد عن 80 ألف موظف وعامل، وبما ينعكس على تشغيل الشباب، وبالتالي خفض معدلات نسب البطالة.