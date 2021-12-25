اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:44 م
الرئيس السيسي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى، مضيفا: "لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى بكده بمستوى بره يبقا كده وفرت فرص عمل وعُملة صعبة وزودت الناتج المحلى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر: "نرجع لتجربة تانية بتاع مدينة الأثاث عملنا نفس الكلام، لكن تحرك الناس من دمياط لمدينة الأثاث مكنش بالسرعة اللى إحنا عاوزينها، فيه حاجة عندنا المفروض كنا وفرلنالهم منشآت ومستلزمات الخشب، لما متعملتش الراجل في المدينة بيجيب الحاجة على رجله هناك هيركب مواصلة.. صرفنا مليارات ومُصرين على النجاح مش علشان ننجح فكرتنا.. المنتج المحلي منتج كويس، وقد يكون قوى، لكن تحتاج المنافسة بيه داخل وخارج مصر.

وتابع الرئيس: "لو مكونتش يا مصنع تطور، وهنساعدك ولو محتاجين تجيبله ناس من بره تطور الأذواق مستعدين..اوعوا تفتكروا وإحنا بنعمل منطقة صناعية مستنيين حاجة، الـ 10 مليار لو موجودين في البنك هايجيب مليار جنيه.. تفتكروا إيجارات المجمعات هيجيب كده؟".

 


السيسي

المنيا

الصعيد

تنمية الصعيد

الرئيس السيسي

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "فيه صناعات تكنولوجية مرتبها فى اليوم يصل لـ 20 ألف جنيه"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:39 م

الرئيس السيسي: دفعنا ما يقرب من 100 مليون جنيه لنقل الناس للروبيكى

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:36 م

الرئيس السيسي: "اللى ينجح نساعده أكتر.. واللى ما ينجحش نساعده أيضا"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:26 م

الرئيس السيسي: مدينة الروبيكى اتأخرت 20 سنة وقدرنا نوفر حلول علشان تشتغل

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:24 م

الرئيس السيسي: "ما بحبش أفرق فلوس على حد.. عايزه يكبر ويثق فى نفسه"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة