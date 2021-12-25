الرئيس السيسي: المناطق الصناعية هتكون جاهزة للمواطنين للعمل والإنتاج والتسويق

كتب محمد عبد العظيم

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، خلال كلمتها في افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد، قائلا: "دفعنا 6 مليارات جنيه لترفيق 20 منطقة صناعية في الصعيد.. وكنا قولنا الترفيق وطرح أراضى للناس هيطول عن المسار المطلوب.. والمسار البديل نعمل المجمعات الصناعية، متابعا: أصل الموضوع مش إنشاءات بس.. وانا عاوز اطمن أن المنشأة اللى اتعملت وطرحنا أفكار للعمل وتجهيزها وفق كل محافظة.. وتجهيز العاملين وفق تدريب فنى متقدم.. وتيسير الحركة.. ليه ادفع 6 مليارات.. لما اعمل بيهم 5 مجمعات أخرى جديدة وابقى مطمن.. مشوار طويل انى أدى أرض لحد".

وردت وزيرة الصناعة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "المجمعات دى موجودة ومرحلة استكمال.. وليست جديدة.. المرافق دى مش جديدة.. والآن في الطرح للتوسعات.. وهناك لجنة وزارية من وزارة الصناعة ووزارة الإسكان والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار.. والغرض عدم تخصيص أراضى صناعية ونكون شايفين بعض.. من خلال اللجنة يتم التخصيص.. الأولوية للتوسعات.. اللى بتكلم عليه هنا ده استكمال لمناطق قبل كده.. دول 4 مناطق صناعية داخلين في البرنامج مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.. وتم إقرارهم من السابق والفلوس متاحة.. هيكونوا إضافة بعد كده للصناعات اللى بعد كده".

وعلق الرئيس السيسي قائلا: "حتى اللى بتتكلموا عليه والناس اللى بدأت فيه.. ان مكنش نقيم المسار اللى عملناه ونشوف.. وعلشان كده هطلب منك أكثر من كده.. مش هقول للمواطن اجرى خلص ورقك.. انا عاوز أكون موجود معه.. لانى الحركة تبدأ ياخد وقت.. عقبال لما يشتغل ويطلع انتاج.. ومش بس كده هو فيه إجراءات بيروقراطية بيعملها المواطن..قولنا ادوا للمواطن الحاجة خالصة.. هو عاوز يشتغل في ايه والترخيص في ايه.. بقولوا تعالى الحاجة بتاعتك ايه وتمويل منخفض التكلفة من البنك.. وهنقدر نساعدك إزاى في تسويق المنتجات".

وتابع الرئيس السيسى: "لو مش عملنا مش هنقدر نحقق النتائج اللى عاوزنها.. هنفترض انه عارف بس انا هبقى عارف اكثر منه.. سواء حجم المشروعات اللى بتعمل".