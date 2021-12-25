اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 09:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى لـ"بوتين": مصر مستمرة فى جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:58 م
الرئيس السيسى لـ"بوتين": مصر مستمرة فى جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.
 
وقد تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

الرئيس السيسى

روسيا

بوتين

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى كان هنا.. بث مباشر من مجمع خدمات المواطنين فى المراشدة بقنا

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:41 م

الأحلام لا تسقط بالتقادم.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة في قنا.. ويؤكد: "بقول لأهالينا فى الصعيد بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق واحد فى كل القطاعات".. والإيمان بالحلم يصنع المستقبل

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:35 م

الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد باسم فكرى بتكلفة مليار و500 مليون جنيه

السبت، 25 ديسمبر 2021 06:45 م

الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد باسم فكري بتكلفة مليار و500مليون جنيه..فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 06:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة