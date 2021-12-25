الرئيس السيسى كان هنا.. بث مباشر من مجمع خدمات المواطنين فى المراشدة بقنا

قنا - صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من قرية المراشدة بقنا، وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي لها، وافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بالقرية.

وتفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها “مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الاحوال المدينة، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين“، وقد تم إنشاءه على مساحة 420 ، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية.

وتفقد الرئيس مجممع الخدمات الزراعية والذي يتكون من “وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان“ حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه.

كما زار الرئيس السيسي، نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة 1200 م٢، حيث تم رفع كفاءته بالكامل، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي، وتوفير إستراحة مُمصصة للأطباء وأخرى مُصممة للتمريض، كما توجه إلى مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم إنشاؤها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذا لتوجيه الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة.