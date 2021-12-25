اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:08 ص
الحكومة تنفى طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
 
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

 


الايجار القديم

مجلس الوزراء

المركز الاعلامى

وزارة العدل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:27 م

رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:25 م

بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الوزراء يلتقي رئيسة مجلس النواب بالبحرين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:09 م

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير أراضى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:46 م

رئيس الوزراء: هدف الحكومة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة