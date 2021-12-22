بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوى العام 15 يناير 2022

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد الامتحانات للمواد خارج المجموع للصف الأول الثانوى بامتحان الفصل الدراسى الأول، موضحة أنها تنطلق يومي 15 و17 يناير 2022، وأن المواد الدراسية التى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، تشمل: (التربية الدينية - التربية الوطنيـة "أنا المـصرى" - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية الرياضية).



وبالنسبة لامتحان المواد غير المضافة للمجموع، للصف الثانى الثانوى، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تُجرى يومي 16 و18 يناير 2022، وتشمل المواد التى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، (التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات - التربية الرياضية).

بالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.



وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، والطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات، لذلك لا داعٍ للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.