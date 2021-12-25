البحرين تدين إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية

المنامة /أ ش أ/

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية؛ مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودى ويمنى فى مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوى الضحايا ولحكومتى المملكة العربية السعودية واليمن.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - تضامنها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.. داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التى ترتكبها ميليشيا الحوثى بشكل متعمد وممنهج فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني.



