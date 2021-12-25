اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تدين إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:34 ص
البحرين تدين إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية جانب من عنف الحوثيين _ صورة أرشيفية
المنامة /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية؛ مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودى ويمنى فى مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوى الضحايا ولحكومتى المملكة العربية السعودية واليمن.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - تضامنها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.. داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التى ترتكبها ميليشيا الحوثى بشكل متعمد وممنهج فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني.


 


البحرين

اخبار البحرين

الحوثيين

نجران

جازان

السعودية

أخبار السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة