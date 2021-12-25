البابا فرنسيس فى رسالته بعيد الميلاد: نتذكر مآسى سوريا ويحذر من الوضع بلبنان

كتب وكالات

فى رسالته بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس، "المآسى الهائلة والمنسية الجارية بسوريا واليمن بخضم النزاعين اللذين أوديا بحياة عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين، بحسب "روسيا اليوم" .

ومن ساحة القديس بطرس فى روما، قال البابا فرنسيس خلال استعراضه التقليدى لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم، كما يفعل كل عام جديد: "نسمع صرخة الأطفال ترتفع فى اليمن، حيث تجرى بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم"، مشيرا إلى أن "لبنان يعيش وضعا صعبا ومحنة لم يعرفها تاريخه".

هذا وقد انطلقت التحضيرات والاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد فى كنيسة المهد فى بيت لحم، حيث ستكون المشاركة مقتصرة هذا العام على أبناء الشعب الفلسطينى بسبب المتحور الجديد "أوميكرون".

وتحتفل الطوائف المسيحية التى تسير حسب التقويم الغربى، بعيد الميلاد المجيد مع استمرار جائحة كورونا، ووفق التقيد بالبروتوكول الصحي.