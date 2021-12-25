وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - استنكار الأردن الشديد لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربا عن أصدق التعازي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.