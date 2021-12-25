وقال مدير عام قيادة الشرطة في البنجاب / إس تشوباذيايا " في معرض تصريحات أدلى بها اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن " لقد صدرت توجيهات إلى مسئولي شرطة الولاية بالتزام أقصى درجات الحذر ونشر قوات مكثفة من الشرطة والقيام بدوريات حول المناطق الحساسة بالولاية، وذلك في أعقاب وقوع حادث هذا الانفجار".



وأضاف قائد شرطة الولاية قائلا في بيان رسمي "أنه يتعين على مسئولي الشرطة ضمان القيام بدوريات نهارية وليلية والقيام بعمليات تفتيش في الأماكن المزدحمة، بما فيها الأسواق ومحطات الأتوبيسات والسكك الحديدية" .



وجاء في البيان "أنه صدرت تعليمات واضحة بالتعامل بحزم مع أي أحد تثبت مشاركته في أى نشاط من أنشطة العنف" .



يشار إلى أن الشرطة كانت قد ذكرت وقت سابق أنه من المعتقد أن منفذ حادث الانفجار هو الذي لقي مصرعه خلال الحادث، وأنه هو الذي قام بنقل متفجرات إلى مجمع المحاكم، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من العناصر الإجرامية.