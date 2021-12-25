أكرم القصاص: الدولة تعيد صياغة الصعيد والرئيس السيسي يتابع أدق التفاصيل

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، نكتشف أنه يتابع بشكل دقيق كافة التفاصيل، ويستمع بشكل مباشر لآراء الناس فيما يتعلق بالمشروعات والمجمعات الصناعية، حيث تحدث عن أن الدولة لا ترغب في تحصيل الضرائب وإنما رغبة الدولة هو أن يعمل الناس بشكل قانوني وصحيح.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الرئيس اليوم تحدث عن أن من يرغب في العمل وأوضاعه غير قانونية، سيتم منحه التراخيص من أجل العمل، لتنتج منتجا حقيقيا وذو جودة عالية ويدخل السوق بشكل مباشر، والهدف الرئيسي من ذلك كله أن يعمل الناس، وأن يتم تسليم الناس تفاصيل المشروعات للتشغيل مباشرة دون الحاجة إلى أوراق أو إدخال مرافق أو كهرباء أو غاز وهذه التفاصيل".

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "من يرى الصعيد اليوم ويرى حجم التحول الذي يحدث في كافة التفاصيل، ومحاور تكلفة مئات المليارات، وربط شرق النيل بغربه، بعد عقود من التجمد، ورأينا التكلفة تتضاعف عشرات المرات، ولو كانت نُفذت في وقتها لاختلفت التكلفة، حتى في المشروعات القومية الموازنات التي تُدفع، فإن الدولة جاهزة للدفع مقابل التوسع في المناطق الصناعية التى تمنح الناس فرص عمل، حتى لو لم يعد ذلك على الدولة بشئ، وسيتم تقديم الدعم من الدولة لهم".

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع: "الناس تتحدث عن عشرات المحاور، والمحور ليس مجرد طريق أو كوبري، وإنما بعضها يضم عشرات الكباري والأنفاق واستعدادات للسيول، وتدخلات صناعية لتكون هذه المشروعات قادرة على أن تفتح الباب أمام الناس للعمل".

وواصل الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "في الصعيد نرى إعادة صياغة كاملة، محاور وطاقة متجددة وكهرباء، ومشروعات تخلق آلاف فرص العمل، ومشروعات كان من المقرر أن يتم البدء فيها في 2024، سيتم البدء فيها على الفور، ومن يذهب دائما للصعيد، يعرف قيمة هذه المحاور، حيث كان يتم التنقل من خلال المعديات، ونتحدث الآن عن ربط دائما بين الشرق والغرب".