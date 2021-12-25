اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم السبت 2021 ـ 12 ـ 25.. عيار 21 بـ791 جنيها

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:41 م
أسعار الذهب اليوم السبت 2021 ـ 12 ـ 25.. عيار 21 بـ791 جنيها أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، مع استقرار الأسعار  في ظل توقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ويسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي 791 جنيها للجرام.  


 

أسعار الذهب اليوم...
 

 

عيار 21 سجل 791 جنيها

 

عيار 18 سجل 678 جنيها

 

عيار 24 سجل 904 جنيهات

 

الجنيه الذهب 6328 جنيها

 

اونصة الذهب 1808 دولارات.

 

 أسعار الذهب ارتفعت  0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

 

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

 

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.

 

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.

 

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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