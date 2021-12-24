أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-12-2021.. استقرار ملحوظ لكافة الأعيرة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر استقرار ملحوظ بعد ارتفاع بحوالي 5 جنيهات ويسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام، ويأتي ثبات واستقرار سعر الذهب مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات أمس الخميس.



أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيها

الجنيه الذهب 6328 جنيها

اونصة الذهب 1808 دولار.

كنا قد شهدنا على مدار الأسبوع تخطي أونصة الذهب فوق 1800 دولار، وكان مهيئًا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1802.12 دولار للأونصة ، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار.