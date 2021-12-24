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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-12-2021.. استقرار ملحوظ لكافة الأعيرة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:31 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-12-2021.. استقرار ملحوظ لكافة الأعيرة ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر استقرار ملحوظ بعد ارتفاع بحوالي 5 جنيهات ويسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام، ويأتي ثبات واستقرار سعر الذهب مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات أمس الخميس.
 

أسعار الذهب اليوم...

 

عيار 21 سجل 791 جنيها
 
عيار 18 سجل 678 جنيها
 
عيار 24 سجل 904 جنيها
 
الجنيه الذهب 6328 جنيها
 
اونصة الذهب 1808 دولار.
 
كنا قد شهدنا على مدار الأسبوع تخطي أونصة الذهب فوق 1800 دولار، وكان مهيئًا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة. 
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1802.12 دولار للأونصة ، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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