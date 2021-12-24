وكيل صحة الغربية يشارك بالمؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد.. اعرف التفاصيل

الغربية محمد طارق

شارك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية، المؤتمر السنوى لقسم النساء والتوليد والذى نظمته مستشفى المحلة العام، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة فى كلمته، أن المؤتمر يأتى دليلاً على تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم رعاية صحية كريمة ولائقة للمواطن المصري، بما ينعكس فى تطوير الخدمة الصحية المقدمة لكافة المواطنين، وذلك الهدف يعد هدفاً رئيسياً على رأس أولويات أجندة الحكومة والتى تعمل بكل تفانى وإخلاص من اجل الارتقاء بالخدمة الطبية بالقطاع الطبى بكافة هيئاته ومؤسساته .

وأشار إلى أن ما يشهده قطاع الصحة خلال العقود الماضية من السعى المتواصل لتنفيذ الاستراتيجية القائمة التى تضمن حق المواطن فى الحصول على رعاية صحية كاملة على النحو الأمثل ، وتنفيذ مثل هذه اللقاءات التى تسهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من الانفتاح العلمى لشباب الأطباء وخلق جيل جديد من المواطنين الأصحاء .

وأوضح الدكتور عمرو عبد السميع رئيس قسم النساء والتوليد ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس حرص الأطباء على رفع المستوى العلمى والطبى مؤكدا على أهمية التعاون المثمر بين الجامعة والقطاع الصحى بالمحافظة فى مختلف المجالات.

كما قام الدكتور جمال شادى مدير المستشفى بتكريم وتقديم درع التميز إلى الدكتور عبد الناصر حميدة للجهود المبذولة بالقطاع الصحى ، والمساهمة فى تطوير منظومة الصحة بالغربية وتكريم بعض قيادات الصحة متمنيا لهم دوام التقدم والازدهار والارتقاء بالمنظومه الصحية بالمحافظة .