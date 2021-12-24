وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان احتفالية اتحاد الشركات بالعيد القومى للمحافظة

بورسعيد - محمد عزام

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، احتفالية، اليوم الجمعة، والتى نظمها الاتحاد المصرى الرياضى للشركات بالمدينة الرياضية فى بورسعيد، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى - عيد النصر - فى الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر عام 1956، بحضور دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد المصرى الرياضى للشركات.

وقدمت فرقة "عجميات"، بقيادة عمرو عجمي، عدد من الفقرات الاستعراضية على الأغانى الوطنية، وكذلك تناول عدد من الإنجازات الرئاسية فى محافظة بورسعيد، مما آثار إعجاب الحضور بالصالة المغطاة فى المدينة الرياضية.

وكان الوزير قد التقى صباح اليوم بأئمة المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، فى إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة، كما أدى صلاة الجمعة بمسجد أم القرى فى حى الضواحي، وألقى خطبة الجمعة التى جاءت تحت عنوان: "صفات المؤمنين فى القرآن الكريم"، متحدثًا عن أن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو سبيل الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم.



احد الاستعراضات الفنية ببورسعيد



جانب من استعراض الأطفال