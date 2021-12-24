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"صفات المؤمنين" خطبة وزير الأوقاف بمسجد "أم القرى" فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:55 م
"صفات المؤمنين" خطبة وزير الأوقاف بمسجد "أم القرى" فى بورسعيد.. صور جانب من الحدث
بورسعيد - محمد عزام

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أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، واللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد أم القرى في حي الضواحي، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي بورسعيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان: "صفات المؤمنين في القرآن الكريم"، متحدثًا عن أن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو سبيل الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم.

وكان الوزير قد التقى صباح اليوم بأئمة المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة.

المحافظ ووزير الأوقاف بمسجد ام القرى
المحافظ ووزير الأوقاف بمسجد ام القرى

 

الوزير والمحافظ في الصلاه
الوزير والمحافظ في الصلاه

 

جانب من الصلاه بالمسجد
جانب من الصلاه بالمسجد

 

محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف
محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

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