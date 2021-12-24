اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نسرقها بالمفتاح المصطنع.. اعترافات لصوص السيارات فى القاهرة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:30 م
نسرقها بالمفتاح المصطنع.. اعترافات لصوص السيارات فى القاهرة سرقة السيارات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف لصوص بسرقة السيارات في منشاة ناصر بالقاهرة، عن طريق المفتاح المصطنع، ومساومة اصحابها عليها او تقطيعها وبيعها

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسـم شـرطة منـشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، بتكوين تشكيل عصـابي تخصـص نـشـاطه الإجرامي في سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 3 حـوادث سرقة سيارات بـذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما.

 

وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما.

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهما بالسرقة.


المفتاح المصطنع

اعترافات لصوص

سرقة السيارات

أمن القاهرة

عقوبة سرقة السيارات

جرائم سرقة السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة