نسرقها بالمفتاح المصطنع.. اعترافات لصوص السيارات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف لصوص بسرقة السيارات في منشاة ناصر بالقاهرة، عن طريق المفتاح المصطنع، ومساومة اصحابها عليها او تقطيعها وبيعها

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسـم شـرطة منـشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، بتكوين تشكيل عصـابي تخصـص نـشـاطه الإجرامي في سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 3 حـوادث سرقة سيارات بـذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهما بالسرقة.