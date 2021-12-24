نائب رئيس جامعة طنطا: مسابقة ثقافية كبرى للطلاب للمشاركة فى مهرجان إبداع 10

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فى بيان له اليوم عن إطلاق أكبر مسابقة ثقافية للطلاب علي مستوى كليات الجامعة للتصعيد لمهرجان إبداع 10، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن المسابقة يشارك فى تحكيمها نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء في جميع المجالات الثقافية، وسوف يتم منح الفائزين في المراكز الثلاثة الاولي فى كل مجال مكافأه مالية وتصعيدهم للمشاركة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع في الموسم العاشر.

من جانبه، أوضح محمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، أن الطلاب الراغبين فى التقدم للمسابقة عليهم التواصل مع مصطفي منصور مدير النشاط الثقافي ، وذلك بمقر الادارة العامة لرعاية الشباب "إدارة النشاط الثقافي"، بكلية الآداب القديمة.

ويذكر أن مهرجان إبداع في الموسم العاشر تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات :

أولاً: المجالات الأدبية: وتضم مجال الشعر (الفصحى / العامية / كلمات أغاني)، مجال الرواية، مجال القصة القصيرة، مجال التأليف المسرحي ، الدوري الثقافي تحت شعار (نوابغ مصرية).

ثانياً: المجال الفني: ويشمل مجال الغنــاء الجماعي، مجال الغنــاء الفردي، مجال العزف الموسيقـى (الجماعي)، مجال العزف الموسيقـى (الفردي)، مجال الإنشاد الديني والترانيم (الجماعى، مجال الإنشاد الديني والترانيم (فردي)، مجال العروض المسرحية، مجال المسرح الغنائي والاستعراضي، مجال الفنون الشعبية ، مجال الأفلام القصيرة، مجال المراسل، الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي – التصوير الضوئي “الفوتوغرافي” – الأشغال الفنية – الجرافيك والطبعة الفنية – النحت)

ثالثا: المجالات العلمية والاجتماعية: وتشمل الابتكارات العلمية (ابتكارات هندسية والسيارات الكهربائية وطابعات ثلاثية الأبعاد – الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقاته، ريادة الأعمال، الغواصات الآلية والروبوتكس، والمبادرات المجتمعية .