اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:26 م
نائب رئيس جامعة طنطا: ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين دورة رواد الرهوط
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، والتى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

 

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، وعمر عبدالفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبدالرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم مراكز التدريب الكشفي لصقل وتنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة شملت المجالات الفنية الآتية : ( اركت، رسم على الزجاج ، طباعة علي القماش، ملصق فني، حفر علي المراية، جبس ، اشغال نسائية).

 


اخبار عاجلة

جامعة طنطا

نائب رئيس الجامعة

رعاية الشباب

وزارة الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة