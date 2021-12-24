نائب رئيس جامعة طنطا: ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة "رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، والتى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، وعمر عبدالفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبدالرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم مراكز التدريب الكشفي لصقل وتنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة شملت المجالات الفنية الآتية : ( اركت، رسم على الزجاج ، طباعة علي القماش، ملصق فني، حفر علي المراية، جبس ، اشغال نسائية).