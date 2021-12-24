نائبة بايدن تعترف: رحلتى للحدود مع المكسيك لاحتواء أزمة الهجرة تأخرت

كتبت: نهال أبو السعود

اعترفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن زيارتها إلى الحدود الأمريكية ـ المكسيكية تأخرت، مشيرة في حوار مع شبكة سي بي إس، قبل أسابيع من انتهاء عامها الأول داخل البيت الأبيض إلى أن ما يمكن وصفه بـ"أكبر فشل" خلال هذا العام هو عدم سفرها خارج واشنطن لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت هاريس، خلال الحوار، أن قيود كورونا حالت دون ذلك وكانت وراء الخوف من مغادرة ما أسمته بـ"فقاعة واشنطن".



وقالت نائبة بايدن: "جئت أنا والرئيس وبدأ ‏COVID‏ بالفعل. كان - بدأ الوباء. وعندما دخلنا، لم ‏نتمكن حقًا من السفر، لقد كان جزء كبير من العلاقة التي أنشأناها أنا وهو معًا في نفس ‏المكتب لساعات متتالية ونقوم بعمل من خلال ‏Zoom‏ أو أي شيء آخر لأننا لم نتمكن ‏من الخروج من العاصمة".‏



وأضافت: "وحول القضايا التي تدور حول النضال من أجل أي شيء من حقوق التصويت ‏إلى رعاية الأطفال إلى إحدى القضايا التي أهتم بها بشدة، وهي صحة الأم، والتواجد مع ‏الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بهذا العمل، والاستماع إليهم حتى يتمكنوا من أخبارنا ‏ما هى أولوياتهم، في اعتقادي، ذات أهمية بالغة".‏



وتابعت هاريس: "للناس الحق في أن يعرفوا ويؤمنوا بأن حكومتهم في الواقع تراهم ‏وتسمعهم. وأكثر ما يقلقني هو أنني لا أريد أن أكون في فقاعة عندما يتعلق الأمر بالوعي ‏والتواصل مع ما يحتاجه الناس في أي لحظة من الزمن".‏



انخفضت نسبة تأييد نائب الرئيس إلى 28% في استطلاعات الرأي الأخيرة، وهي ‏أقل بكثير من التصنيفات المنخفضة نسبيًا لبايدن، ومكتبها يشهد هجرة جماعية ‏للموظفين.‏



وتعرضت هاريس لانتقادات لاعتمادها على مجموعة صغيرة من المساعدين، كما أن ‏علاقتها مع بايدن والمنافسين المحتملين في الحزب الديمقراطي تخضع للمراقبة عن ‏كثب بسبب الاشتباه في أن بايدن، 79 عامًا، قد لا يسعى لولاية ثانية.‏



وبحسب ما ورد يشعر موظفو هاريس بالإحباط لأن بايدن قد سلم مهامها الصعبة مثل ‏الحد من الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى.



وتشمل مهام نائب الرئيس الأخرى ‏قيادة حملة متعثرة لتمرير مشروع قانون فيدرالي لإصلاح الانتخابات، والذي من غير ‏المرجح تمريره بسبب معارضة الوسطيين في مجلس الشيوخ لإلغاء التعطيل ‏التشريعي المكون من 60 صوتًا.