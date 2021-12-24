محور كلابشة فى أسوان.. 11 معلومة عن شريان التنمية الجديد فوق النيل

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز 11 معلومة عن مشروع محور كلابشة فوق النيل بمحافظة أسوان، والذى أصبح شريان التنمية فى أقصى صعيد مصر:

1. تنفذه وزارة النقل بمحافظة أسوان ضمن 4 محاور عرضية فوق النيل بصعيد مصر.

2. جرى الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بنسبة 100% ومنتظر الافتتاح الرسمى.

3. تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 1.050 مليار جنيه.

4. يبلغ طول المحور 23 كيلو مترا.

5. يبلغ عرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

6. يشمل 14 عملا صناعيا (9 كباري – 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

7. ترتكز أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان).

8. كذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلي طريق الصعيد الصحراوي الغربى.

9. تخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقى.

10. يخدم قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها.

11. كما يخدم مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.





محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان (1)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (2)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (3)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (4)





محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان (5)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (6)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (7)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (8)





محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان (9)

