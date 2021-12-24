محافظ مطروح يفتتح مكتب التموين المطور ويتفقد قافلة طبية بالسلوم

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مكتب تموين السلوم المطور، وتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ، والتي تجرى الكشف الطبي على المرضى من أهالي السلوم.

ورافق محافظ مطروح، حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح، وعدد من النواب والشعبيين والتنفيذيين بمدينة السلوم، خلال افتتاح مكتب تموين السلوم المطور، والذي تم تطويره من وزارة التموين.

وأوضح مدير تموين مطروح، أن المكتب يخدم حوالي 3500 أسرة بالسلوم وتوابعها، بإجمالي 13500 فرد، مع التواصل والمراقبة والمتابعة المستمرة، على الجمعية الاستهلاكية و2 تجار تموين و4 مخابز و2 مستودع بوتاجاز و2 مستودع دقيق.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ، والتي أجرت الكشف الطبي، على المرضى من أهالي السلوم خلال يومي أمس واليوم الجمعة، من خلال 15 تخصص طبي، ووجه الشكر على الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات الطبية والكشف الطبي والعلاج، وإدراج أية حالات لإجراء العمليات مجانا لأهالي السلوم، وعلى توقيع الكشف أمس على حوالي 1350 حالة بعياداتها، مع استكمال أعمالها اليوم الجمعة، كما أهدت القافلة، 150 بطانية للأسر الأكثر احتياجاً من أهالي السلوم.