محافظ مطروح يتفقد التجهيزات والتشغيل التجريبى لمستشفى السلوم

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مستشفى السلوم المركزي وتجهيزاتها الحديثة، والتشغيل التجريبي قبل افتتاحها رسميا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة السلوم، ضمن الجوالات الميدانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية و الخدمية، داخل مدن محافظة مطروح، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل منصور رئيس مدينة السلوم، ومهدي العمدة عضو مجلس النواب سابقا، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

وتفقد محافظ مطروح، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى السلوم المركزي، والتي تم الانتهاء من المنشآت وفرش الأثاث والأجهزة الطبية المختلفة، مع التشغيل التجريبي، للتيسير على المواطنين، لتكون على أحدث طراز طبي، مع تركيب الأجهزة الطبية الحديثة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضي من الدول الشقيقة المجاورة.

وأوضح مدير الصحة بمطروح، أن المستشفى سعة 94 سريرا، و 8 أسرة عناية مركزة، و8 أسرة لوحدة الغسيل الكلوي، ووحدة حضانات، وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين، وتضم جميع الأقسام من بينها 10 عيادات خارجية، وعناية مركزة وعمليات، وإقامة للأطباء والممرضات، ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى، وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية، ومولد أوكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى.

واطمأن محافظ مطروح، خلال تفقده لأقسام المستشفى، كوحدة الغسيل الكلوي، التيسير على المرضي، بعد انتهاء معاناة مشقة السفر 220 كيلومتر إلى مرسي مطروح، وكذلك تفقد غرف العمليات الجراحية، والعناية، وغيرها، ووجه بسرعة على استكمال الأجهزة الطبية، والخدمات المقدمة للمرضى، وتوافر الأدوية، ووجه لوكيل وزارة الصحة، بالتنسيق للإسراع بوصول كرسي عيادة الأسنان للمستشفى.