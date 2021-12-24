محافظ أسيوط: تجميل أسوار المدارس برسومات وطنية ضمن خطة المحافظة لإشراك التعليم الفنى

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار مشاركة طلاب ومعملي مدارس التعليم الفني بالمحافظة في أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بكافة ربوع المحافظة ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل يجري تنفيذها على عدة مراحل تباعًا، لافتًا إلى أن التعليم الفني قاطرة التنمية بالدولة ولابد من إستغلال التعليم الفني الإستغلال الأمثل للتطوير والتنمية، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطينن وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجموهورية وطبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن طلاب التعليم الفني واصلوا أعمال التطوير والتجميل بطلاء أسوار المدارس العامة والمدارس الفنية برسومات فنية وكتابة عبارات وطنية وأقوال مأثورة لبث روح الولاء والانتماء وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب والمارة أمام المدارس فضلا عن طلاء بوابات المدارس بعلم مصر وتشجير الارصفة المواجهة لها وقص الأشجار على أشكال مختلفة وطلاء البلدورات الخاصة بها مؤكدا على تقديم كامل دعمه المعنوي والمادي لطلاب التعليم الفني القائيمن على هذه الأعمال موجهًا الشكر والتقدير لقيادات المديرية وطلاب التعليم الفني والعاملين به على مشاركتهم في مبادرات التجميل والتطوير من منطلق دورهم الوطني في المشاركة المجتمعية لتجميل الصورة البصرية والذهنية وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها كعاصمة للصعيد.

من جانبه أوضح محمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط إنه انطلاقًا من حرص مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل دور المشاركة المجتمعية بين مدارس التعليم الفني والجهاز التنفيذي وتأكيدًا على تفعيل دور مدارس التعليم الفني في المشاركة بأعمال التنمية التي تتم بالمحافظة قام طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بطلاء بعض أسوار المدارس العامة والمدارس الفنية بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي وإحلال المساحات الفارغة بأسوار المدارس بلوحات فنية وطنية وطلاء بوابات المدارس بعلم مصر وتشجير وطلاء بلدوات الأرصفة المواجهة لها ورسم شعارات وطنية وسلوكية تحض على الفضيلة وحب الوطن لتصبح المدارس واجهة مشرفة للوصول بها إلى أفضل صورة جمالية ومواكبة لما يحدث من تطوير شامل بالمحافظة تحت رعاية محافظ أسيوط

الكلمات الدالة