كشف ملابسات فيديو لطفل بالدقهلية يزحف بجنزير يكبل قدميه

الدقهلية: شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات تحت عنوان "طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين"، ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، برصد فيديو متداول تحت عنوان طفل يزحف بجنزير.

بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن (عمره 7 سنوات - مقيم طرف والده ببندر طلخا بالدقهلية)، وباستدعاء والده (عامل) وسؤاله قرر بأنه من قام تقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته –منفصلان منذ 3 سنوات- وأضاف بأن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه.

وفى وقتٍ سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض وقام بتقييده بجنزير خشية هروبه، إلا أن الطفل قام بمباغته جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته ولم يعثر عليها لتغيير محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التي قامت بالاتصال بوالده لاستلامه، والطفل حالياً متواجد طرفها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.