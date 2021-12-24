كتاب الرؤية والإنجاز.. 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير التدريب المهنى

كتبت آية دعبس

كشف كتاب " الرؤية والإنجاز "، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وأنه تم تنفيذ مشروعات وجار تنفيذ أُخرى خاصة بمحور القوى العاملة بمبالغ تُقدر بـ1.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 22 مشروعا للنهوض بالتدريب المهنى بتكلفة 231.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 مشروعا لتطوير مكاتب التشغيل ومقرات المديريات بتكلفة 958.7 مليون جنيه.

وأكد كتاب الرؤية والإنجاز، إنه تم الامتثال بالمعايير الدولية وتحييد انتقادات منظمة العمل الدولية، من خلال العمل على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر، وإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، بناءا على قرار مجلس الوزراء، رقم 799 لسنة 2018، والذى يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

وفيما يتعلق بمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد تم التفتيش على 769.4 ألف منشأة والتوجيه بتصويب أوضاعها، وإجراء 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت، بالإضافة إلى البحث والتحقيق في 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهنى على مستوى الجمهورية.