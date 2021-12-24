فنادق الغردقة تنظم احتفالات بمناسبة أعياد الكريسماس

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت أغلب فنادق مدينة الغردقة احتفالا بأعياد الكريسماس اليوم الجمعة، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتزينت الفنادق بأشجار الميلاد ومجسمات بابا نويل مرتديا الزى الأحمر الشهير وسط فرحة وتبادل التهاني والتبريكات.

من جانبه، قال على محمد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن احتفالات الكريسماس بدأت منذ الصباح بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة، وارتدى الجميع زي بابا نويل الشهير وجاء احد السائحين متقمصا شخصية بابا نويل بزيه الشهير ممتطيا جمل ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ.

وأضاف مدير الفندق السياحى بالغردقة، أن فقرات الاحتفال تشمل عشاء فاخر ليلا في بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة بديكور خاص باللون الأحمر، حيث اكتست الفنادق باللون الأحمر، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفي حفناوي مدير عام فندق سياحى، إن احتفالات الكريسماس تشمل عشاء رومانسي ليلا في بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة بديكور خاص باللون الأحمر ومفروشات المائدة بالألوان الحمراء على ضوء الشموع، ويضم البوفيه مأكولات ومشروبات خاصة بهذه المناسبة منها مدخنات ولازانيا إيطاليا باللحمة مفرومة وسي فود وبط مدخن وديك رومي بالمكسرات، لافتا إلى أن العشاء الرومانسي من أهم مظاهر احتفالات السائحين بالكريسماس.