اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:48 م
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عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:02 م
عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى الصلاة فى المسجد الأقصى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات مُشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط المسجد والبلدة القديمة.

 

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى اليوم - أن عدد المصلين بلغ 45 ألفًا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انتشرت فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى فى وقت الصلاة وتمركزت عند بوابات المسجد، ودققت فى هويات المصلين.

 

ياتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه المستوطنين الاسرائيليين استفزاز مشاعر المسلمين، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، يوم الثلاثاء الماضى، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 
وبلغ عدد المقتحمين 160 مستوطنا بينهم طلاب من المعاهد الدينية اليهودية، وتم الاقتحام من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، قبل أن ينفذ المستوطنون جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي من باحات المسجد.
 
 
وقالت مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية، إن شرطة الاحتلال منعت تسعة من الحراس الجُدد للمسجد الأقصى من مزاولة عملهم في الحراسة الليلية، وهددتهم بالاعتقال حال عملهم دون الحصول على تصاريح.
 
 
وكانت "الأوقاف" قد أعلنت عن تعيين 50 موظفًا كحراس للأقصى في العام المقبل، و14 موظفا منهم للعمل بالفترة المسائية، خلال الفترة الحالية.
 

المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

أخبار فلسطين

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