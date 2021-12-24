طقس غير مستقر بالإسكندرية.. أمطار خفيفة بالكورنيش فى نوة الفيضة الصغرى.. فيديو

الإسكندرية: اسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس، حيث يشهد هطول أمطار خفيفة وطقس غير مستقر فى نوة الفيضة الصغرى.

وكانت محافظة الإسكندرية قد استعدت لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التي تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدي بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.