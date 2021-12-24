اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:14 م
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طقس دمياط الآن.. شمس مشرقة وسماء بلا غيوم وتحسن فى درجات الحرارة... لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:16 م
طقس دمياط الآن.. شمس مشرقة وسماء بلا غيوم وتحسن فى درجات الحرارة... لايف
دمياط معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "طقس دمياط الآن.. شمس مشرقة وسماء بلاغيوم وتحسن فى درجات الحرارة"، حيث شهدت أغلب مدن محافظة دمياط حالة من الاستقرار في الطقس وظهرت الشمس مشرقة والسماء بلاغيوم، وتحسنت درجات الحرارة عن الأمس وسجلت 17 درجة، وكانت الفرصة مهيئة لخروج مراكب الصيد فى عزبة البرج وبحيرة المنزلة للاستئناف أعمال الصيد.

 

وشجع استقرار حالة الطقس كثير من محبى ورواد رأس البر على الخروج والتنزه على شاطىء بلاج رأس البر وتناول وجبة الغداء على ممشى  الشاطىء، وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على استمرر عمل غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة حالة الطقس على مدار اليوم 

 

الأهالى يستمتعون بالطقس
الأهالى يستمتعون بالطقس

 

طقس دمياط
طقس دمياط

 


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