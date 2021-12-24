ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش في المنيرة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بالمنيرة الغربية والمناطق المجاورة لها.

عقب رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.