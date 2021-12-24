صور.. مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى

كتب لؤى على

كرم نقيب المنشدين والمبتهلين الشيخ محمود التهامى، طلاب الدفعة الحادية عشر، والدفعة الثانية عشر من خريجي مدرسة الإنشاد، بمركز الحرف والخزف بصندوق التنمية الثقافية بالفسطاط .

كما قام التهامي، بتكريم هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، والتي يمثلها إسلام الشيوي المنسق العام، ونجم الدين هاشم، مدير برنامج مسابقات، منشد الشارقة بالإمارات العربية، وقال التهامي، إن برنامج مسابقات منشد الشارقة له فضل في إعلاء ثقافة فن الإنشاد، ودعم الشباب المنشدين علي مستوي العالم ،كما قام إسلام الشيوي منسق برنامج منشد الشارقة بتكريم الشيخ محمود التهامي لجهوده في دعم البرنامج .

وجدد التهامي، شكره للشيخ الدكتور محمد بن سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، لرعايته المباشرة، لبرنامج المنشد ودعمه المستمر للفن الهادف.

وفي كلمة للتهامي، احتفاء بتخريج الدفعة الجديدة، قال: "مدرسة الإنشاد الديني تنتج جيل جديد من المداحين والمُنشدين والمبتهلين الذين لديهم القدرة علي إخراج الإحساس والصوت النقي بعدما تم تدريبهم علي أعلى مستوى".

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبتلاوة قرآنية لأحد خريجي مدرسة الإنشاد، كما قام الخريجين بقيادة المايستروا الدكتور محمد العجيمي وتحفيظ الشيخ طه الاسكندراني بأداء عدد من القصائد من بينها توشيح إليه به سبحانه، ليتك تحلو، امدح المكمل، ميلاد طه.

كما قام الشيخ محمود بمشاركة طلابه بقصيدة قاضي الغرام ورسمتك ، و بتقديم قصيدتين مصر هنا، ولأول مرة بمدرسة الإنشاد قصيدة أكاد من فرط الجمال أذوب ،وشاركه الجمهور فى إنشاد قصيدة قمر.

وفى ختام الحفل قام الشيخ محمود التهامى بتقديم تكريم لساحة الشيخ سعيد عمران الدح مشيداً بدورها، وكرم كذلك أسرة الشيخ عبدالعظيم العطواني ، وهيام الطبلاوي وأسرة الشيخ الطبلاوي، والشيخ المبتهل عبدالعزيز دويدار والداعية الفنان مجدي إمام .

وكان الشيخ محمود التهامى، قام بتأسيس مدرسة الإنشاد سنة 2014، والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات، وخرجت أكثر من 5000 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد.

وكانت مدرسة الإنشاد أحد روافد المبادرة التى بدأها التهامى منذ سنوات، بعنوان "الإنشاد فى مواجهة الإرهاب"، حين جعل من فن الإنشاد الدينى سلاحا ضد العنف والتطرف.

جدير يالذكر، أن مدرسة الإنشاد مقرها الحالى قصر الأمير طاز، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، تأكيدًا لدور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (1)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (2)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (3)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (4)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (5)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (6)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (7)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (8)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (9)



مدرسة الانشاد تخرج دفعتين جديدتين بحضور الشيخ محمود التهامى (10)