صور.. بدء احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة المهد بمدينة بيت لحم

كتب وكالات

انطلاق التحضيرات والاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد فى كنيسة المهد فى بيت لحم، حيث ستكون المشاركة مقتصرة هذا العام على أبناء الشعب الفلسطينى بسبب المتحور الجديد "أوميكرون".

#صور أجواء عيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم pic.twitter.com/MmfnFShI0b — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 24, 2021

وتحتفل الطوائف المسيحية التى تسير حسب التقويم الغربى، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد مع استمرار جائحة كورونا، ووفق التقيد بالبروتوكول الصحي.

وسيغيب المحتفلون من أرجاء العالم بسبب الطفرة الجديدة "أوميكرون"، وسمح هذا العام لـ 468 مسيحياً من قطاع غزة المشاركة فى الاحتفالات.

وتزينت شوارع وأحياء وأزقة مدينة بيت لحم المختلفة، وخاصة ساحة المهد بالزينة المعتادة، أضفت عليها أجواء البهجة والفرحة، التى ستكون للعام الثانى على التوالي، وستكون المشاركة مقتصرة على أبناء الشعب الفلسطينى من كافة محافظات الضفة الغربية، ومن أراضى 48 الذين جاؤوا بأعداد كبيرة ليلة إضاءة شجرة الميلاد.