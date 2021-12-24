اليوم السابع
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"صفات المؤمنين في القرآن الكريم ".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:00 ص
"صفات المؤمنين في القرآن الكريم ".. موضوع خطبة الجمعة اليوم صلاة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد في القاهرة والمحافظات، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "صفات المؤمنين في القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته في وقت سابق وزارة الأوقاف، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
 
وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة اليوم بمسجد أم القرى بمحافظة بورسعيد.
 
فيما يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة بور سعيد عيدها القومي اليوم الجمعة، ويلتقي بقيادات الدعوة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة
 
وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا، منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، و16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 428 مسجدًا ، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 57 مسجدًا صيانة وترميمًا.

خطبة الجمعة

صفات المؤمنين في القرآن الكريم

القرآن الكريم

الأوقاف

اخبار الأوقاف

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