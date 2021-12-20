اليوم السابع
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حصاد الأوقاف الإلكتروني فى 2021.. 31 صفحة وموقعا وقناة أحدثها صفحة لغة الإشارة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:51 م
حصاد الأوقاف الإلكتروني فى 2021.. 31 صفحة وموقعا وقناة أحدثها صفحة لغة الإشارة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أطلقت وزارة الأوقاف أول صفحة دينية بلغة الإشارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتكون خاصة ببث ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة. 
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الصفحة ستقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، وذلك حتى لا تخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق إطلاق سلسلة "علم طفلك" لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بذوى الهمم، حيث نشرت الوزارة أول هذه الفيديوهات التى تم ترجمتها إلى لغة الإشارة بعنوان: "الله خالق كل شىء" على قناتها الرسمية بموقع "يويتوب". 
 
وأكدت وزارة الأوقاف تطوير  عملها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال 31 صفحة وموقعًا وقناة ، أحدثها صفحة لغة الإشارة التي تم إطلاقها اليوم.
 
جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من هذه الصفحات ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية ، مع تدريب أكثر من ثلاثين ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى الدورات التي لا تنقطع بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، مع وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة الموجهة للأطفال والشباب . 
 
وأكدت وزارة الأوقاف، سعيها إلى مزيد من التطوير في هذا الجانب خلال عام 2022 بإنشاء 27 إدارة للتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية. 

حصاد 2021

ذوى الاحتياجات الخاصة

لغة الإشارة

الصم والبكم

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اوقاف اون لاين

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