شهر مارس يكتب فصل النهاية فى مسلسل "سفاح الجيزة".. بعد إحالته للمفتى

انتهت بشكل شبه رسمى آخر قضايا سفاح الجيزة المتهم بقتل 4 ضحايا، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى فى قضية قتل زوجته "فاطمة زكريا"، وبعد ورود الرأى الشرعى فى إعدامه ستصدر المحكمة حكمها فى شهر مارس المقبل، وتحديدًا يوم 23 مارس، ليكتب ذلك الشهر فصل النهاية فى ملف "سفاح الجيزة" المليئ بالجرائم وأحكام الإعدام.

ملفات أحكام الإعدام الصادرة ضد "قذافى فراج"، تتمثل فى 3 أحكام فى قضايا قتل نادين شقيقة زوجته، وصديقه، وفتاة أخرى فى محافظة الإسكندرية، كان يرتبط بها عاطفيًا ووعدها بالزواج، فضلًا عن إحالته للمفتى فى قضية قتل زوجته فاطمة زكريا.

القضايا الصادر فيها حكم بإعدام "سفاح الجيزة" تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، وتم تأييد أحد الأحكام ليصبح مدان بحكم نهائى، ومن المقرر أن يتم محاكمته فى باقى القضايا أمام محكمة النقض، ليكون حكمها نهائى وبات.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وتابعت النيابة أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.