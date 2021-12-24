سلطات موسكو تقدم المساعدة لكنيستين أرثوذوكسيتين فى سوريا

روسيا اليوم

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو أنها ستقدم المساعدة لكنيستين أرثوذكسيتين في سوريا.

وقال نائب مدير قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والعلاقات الدولية لإدارة موسكو، إيغور تكاتش، في أعقاب لقاء وفد برلماني روسي مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، يوحنا العاشر يازجي، يوم الخميس، إنه "في إطار عمل برنامج حكومة موسكو لدعم المواطنين في الخارج نقدم الدعم لابرشيات الكنيسة الأرثودكسية حول العالم".

وأضاف أن هذه الأبرشيات كثيرة، وتجري الأعمال سنويا بطلبات منها، مشيرا إلى أن بطريرك أنطاكية توجه للسلطات الروسية بطلب تقديم المساعدة لكنيسة رقاد السيدة العذراء في الزبداني.

ومن المقرر أيضا تقديم المساعدة لكنيسة القديس اغناطيوس في دمشق.

وأشار تكاتش إلى أن إعداد المساعدات وتسليمها عبر وزارة الدفاع الروسية قد يتم بحلول 7 يناير المقبل، أي عيد ميلاد المسيح بالتقويم الأرثوذكسي.