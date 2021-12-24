روسيا تفرض غرامة 98 مليون دولار على جوجل بسبب "محتوى غير قانونى"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة "الفابيت" المالكة لجوجل بقيمة 7.2 مليار روبل أي ما يعادل 98 مليون دولار بسبب ما وصفاه بإنه فشل متكرر في حذف محتوى تعتبره روسيا غير قانوني وهي أول غرامة مالية من نوعها في روسيا.

زادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام في حملة وصفها النقاد بأنها محاولة من جانب السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت، وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

وقالت جوجل في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستدرس حكم المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من الخطوات.

وبحسب التقرير، فرضت روسيا غرامات صغيرة على شركات التكنولوجيا الأجنبية على مدار هذا العام، لكن هذه العقوبة تمثل المرة الأولى التي تفرض فيها نسبة مئوية من مبيعات الشركة السنوية في روسيا، مما أدى إلى زيادة مبلغ الغرامة بشكل كبير ولم تحدد النسبة على الرغم من أن حسابات رويترز تظهر أنها تعادل اكثر من 8%.

وأمرت روسيا الشركات بحذف المنشورات التي تروج لتعاطي المخدرات والتسلية الخطرة والمعلومات المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات محلية الصنع، وكذلك المنشورات التي تصنفها الحكومة على أنها متطرفة أو إرهابية.

دفعت جوجل أكثر من 32 مليون روبل غرامات على انتهاكات المحتوى هذا العام، على خلاف مع موسكو في عدد من القضايا.

في الأسبوع الماضي، ادعى رجل أعمال روسي خاضع لعقوبات انتصاره على جوجل في قضية قد تؤدي إلى فرض غرامة كبيرة أخرى على شركة التكنولوجيا.

وطالبت موسكو أيضا بإنشاء 13 شركة تقنية أجنبية ومعظمها أمريكية ، بما في ذلك Google و Meta Platforms مقرات رسمية على الأراضي الروسية بحلول 1 يناير أو مواجهة قيود محتملة أو حظر تام.