رفع 4 آلاف حالة إشغال وشيشة للمقاهى والكافيهات بحدائق الأهرام.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من رفع 4 آلاف حالة إشغال للمحال والمقاهى والكافيهات خلال حملات استمرت على مدار أربعة أيام متتالية بحدائق الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف حملات ضبط المخالفين، وإزالة التعديات والمخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط، مشيراً إلى أن الحملات التى تم شنها وبالتعاون مع شرطه المرافق والأجهزة الأمنية قد ساهمت فى إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام.





كما تم توجيه حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة الدورية للمناطق التى تم رفع الاشغالات والتعديات منها لعدم تكرار المخالفه مجدداً.

وأكد راشد أنه تم تمشيط الكافيهات والمقاهى من الشيشة، حيث تم ضبط ومصادرة 1150شيشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة، مشيراً انه تم إزالة 82 حاجز حديدى من الشوارع تم إقامته بالمخالفة لحجز اماكن ركن السيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

بالإضافة الى رفع 19عربه مأكولات ومشروبات ومدرجات خشبيه لعرض السلع بالاضافه الى 170استاند لباعه جائلين ومحال تجارية لعرض المنتجات بنهر بالمخالفة و 11 فاترينه عرض .

كما شملت حملات رفع الاشغالات بقطاع هضبة الأهرام رفع 420 كرسى خشب و 1250 كرسى بلاستيك و 265كرسى جلد و 300 كرسى بامبو و 9 شواية كبيرة و 13 قلاية كبيرة و 31أنبوبة صغيرة منزلى 39 أنبوبة كبيرة و 58 ستاند حديد و 45 ستاند شبك و33 ثلاجة و17 شمسية كبيرة و 110ميزان و 48 ترولى حديد و 12 يافطة إعلانات و65 ستاند مقرمشات .