اليوم السابع
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رئيس وزراء اليابان: ليس هناك مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:04 م
رئيس وزراء اليابان: ليس هناك مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين فوميو كيشيدا رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو /أ ش أ/

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رفض رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، وصف قرار عدم إرسال وفد حكومى إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها فى بكين، بأنه "مقاطعة دبلوماسية".

 

وقال كيشيدا - فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن حكومته لا تفكر فى استخدام مصطلحات محددة فيما يتعلق بمسألة حضور الألعاب الشتوية، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار البقاء بعيدًا، عقب دراسة عوامل مختلفة بشكل شامل، بما فى ذلك وضع حقوق الإنسان فى الصين.

 

وأضاف أن اليابان تعتبر أنه من المهم للصين أن تضمن القيم العالمية - الحرية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن بلاده تنقل هذا الموقف بشكل مباشر إلى الجانب الصينى على مختلف المستويات.

 

وأشار كيشيدا إلى أنه يؤمن بشدة بأن الألعاب الأولمبية والبارالمبية تعد احتفالات للسلام والرياضة والتى تمنح الشجاعة للأشخاص فى جميع أرجاء العالم، موضحًا أنه أخذ فى الاعتبار جميع هذه العوامل عند اتخاذ قراره بشأن رد الحكومة اليابانية.

 


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